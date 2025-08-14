Aprueban gotas oftalmológicas que corrigen la presbicia por 10 horas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó el uso de unas gotas capaces de corregir la presbicia durante 10 horas sin necesidad de usar lentes de contacto.

Se trata de colirio 'Vizz', un medicamento de la compañía farmacéutica Lenz, compuesto a base de aceclidina, una sustancia comúnmente usada para tratar el glaucoma que actúa contrayendo suavemente el iris del ojo, y que mejora la nitidez al enfocar los objetos cercanos.

Según dio a conocer el laboratorio, el fármaco actúa únicamente sobre la pupila sin afectar el músculo que permite enfocar la vista, lo que lo hace más tolerable y con menos efectos secundarios, en comparación a otros medicamentos previamente usados con el mismo fin.

El oftalmólogo Jesús Téllez Vázquez, aseguró al medio español La Vanguardia que el medicamento se aplica una vez al día y que "parece que desaparece o disminuye la cefalea y el dolor de cejas que producían otros fármacos que contraen la pupila, y se reduce bastante el riesgo de desprendimiento de retina".

Sin embargo, Téllez advirtió que la FDA aprobó estas gotas para la presbicia basándose en un único ensayo clínico de calidad, por lo que será importante seguir de cerca la experiencia de los usuarios una vez que el producto esté en el mercado.

Cabe destacar que siempre es recomendable consultar a un especialista antes de iniciar cualquier tratamiento con un medicamento.