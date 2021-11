¿Mutación genética?: La variante Delta desapareció misteriosamente en Japón

Un estudio reveló cuáles serían las razones de la misteriosa desaparición de la variante Delta en Japón. Cuando el país vivía la quinta ola de pandemia, los investigadores propusieron que la cepa se "autodestruyó".

Científicos japoneses barajan una serie de hipótesis en torno a la caída de las nuevas infecciones por Covid-19 en el país asiático, las que llegaron a números por debajo de 200 contagiados en las últimas semanas. Una de las ideas se basa en los cambios genéticos que pudo sufrir el virus.

AUTOEXTINCIÓN

Tha Japan Times explicó que muchos apuntan a una serie de otras posibilidades sobre esta desaparición. Entre ellas la tasa de vacunación de un 75,7, factores como medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas, pero un grupo de investigadores cree que esto podría estar relacionado con los cambios genéticos del coronavirus durante su reproducción.

Según la teoría propuesta por el profesor del Instituto Nacional de Genética y parte del equipo de investigadores, Ituro Inoue, esta variante acumuló demasiadas mutaciones en la proteína llamada nsp14 y, como resultado, el virus tuvo dificultades para reparase, lo que finalmente lo condujo a la "autodestrucción".

La doctora Vivian Luchsinger, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM, de la U. de Chile, señaló a La Tercera que las mutaciones pueden llevarlo a desaparecer por no poder replicarse.

"Los cambios, las mutaciones son desfavorables para el virus, no puede continuar replicándose y finalmente va a desparecer. El virus para mantenerse necesita replicarse, entonces si no puede hacerlo no tiene nada más que hacer porque eso es parte esencial de su vida", dijo la doctora.

"Nos quedamos literalmente sorprendidos al ver los hallazgos", dijo Inoue a The Japan Times. "La variante Delta en Japón era altamente transmisible y mantenía al margen otras variantes. Pero a medida que se acumulaban las mutaciones, creemos que acabó convirtiéndose en un virus defectuoso e incapaz de hacer copias de sí mismo".

Luchsinger, por otra parte, explicó que "para que disminuya o desparezca la pandemia por este virus se requieren múltiples factores que estén participando, como la vacunación de toda la población, que es muy importante".

REACCIÓN DEL MINSAL

En el balance diario del lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris consultado por este hallazgo dijo que "lo que han detectado los científicos es que alguna mutación o modificación genética del virus le está impidiendo replicarse. Es lo que pasa con otras enfermedades virales, de hecho, los antivirales muchas veces cumplen esa función, bloquear la replicación viral, los antibióticos lo mismo con las bacterias"

"Me parece que es una buena noticia. No sabemos si eso va a ocurrir en Chile o no, eso no ha sido detectado en nuestro país", siguió el ministro.

"En nuestro país la variante Delta es más del 97 por ciento de las causas de enfermedad, así que yo mantengo la alerta, lo más importante es vacunarse, y obviamente no confiarse en que el virus vaya a mutar y vaya desaparecer. Por el momento no tenemos esa información en Chile", finalizó.