El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), afirmó en Lo Que Queda del Día que su comuna no resiste estar en cuarentena por Covid-19 más allá de junio. "La parte económica nos está golpeando muy, muy fuerte. No quiero ser fatalista, pero creo que más allá de junio no pasamos", reconoció.

