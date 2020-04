Alcalde de Longaví denunció a seremi de Salud por no dar nombres de contagiados con Covid-19

El alcalde de Longaví, Cristián Menchaca (UDI), presentó en Fiscalía una denuncia en contra de la seremi de Salud, Marlenne Durán, a quien acusa de ocultar información sobre las personas contagiadas con Covid-19 en la zona.

El jefe comunal acusa a la máxima autoridad de Salud de la Región del Maule de no informarle del caso de un médico de la salud pública, por lo que -según aseguró Menchaca- encaró a Durán.

"Yo le dije que 'cómo era posible que no nos informe a los alcaldes de un nuevo caso en mi comuna. Se trata de un médico que trabaja en la salud pública acá y me enteré por él y no por usted'. Esto ocurrió hace un tiempo, pero hoy decidií hacerlo público", fustigó el alcalde.

Menchaca agregó que Durán "me respondió que esos eran los protocolos y que ella lo hacía así. Yo le dije que no corresponde y que pone en riesgo la vida de las personas, por lo que puse la denuncia ante el Ministerio Público y abandoné el grupo de alcaldes que donde está la autoridad política".

La propia seremi de Salud salió al paso de la acusación y aunque reconoció el hecho, mantuvo su postura ante los protocolos y la confidencialidad frente a los contagios de Covid-19.

"Es efectivo que tuvimos una conversación donde él (Menchaca) me exigía que le entregara la identidad de las personas que salían con Covid-19 en su comuna y le hice ver que no se podía. Existen protocolos y derecho a la privacidad del paciente, ante lo que se molestó", señaló a Cooperativa Regiones la autoridad sanitaria.

La seremi añadió que "dijo que haría una denuncia ante el Ministerio Público, esto fue hace más o menos unas tres semanas atrás, pero hasta la fecha, yo no he recibido ninguna notificació del Ministerio ni nada".