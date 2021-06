El alcalde de San Javier, Jorge Silva, explicó en diálogo con El Diario de Cooperativa cómo se manejó el ingreso y cuarentena de la primera persona diagnosticada con la variante Delta del Covid-19 que se registró en el país. La autoridad comunal advirtió que no hubo cumplimento de las normas sanitarias y que la mujer contagiada -según informaron familiares y personas del sector- estuvo presente en un funeral, por lo que no respetó el confinamiento. Finalmente, criticó que las autoridades de Salud todavía no se comunican con él ni con algún funcionario municipal.

