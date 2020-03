Alcalde de San Pedro reconoció que pernoctó en segunda vivienda pese a cordón sanitario

Usuarios de internet acusaron al alcalde de San Pedro de La Paz, Audito Retamal, de pernoctar en la localidad de Huépil pese a que el cordón sanitario que rige en el lugar no permite dormir en otros domicilios.

Al ser consultado, la misma autoridad reconoció que ha estado en el lugar, pero aseguró que no ha descuidado sus funciones.

"No puedo negarlo en lo absoluto, sería una torpeza, pero no he descuidado las funciones en San Pedro que es mi punto central. Yo estoy tranquilo, creo que he hecho las cosas bien", explicó Retamal.

La Seremi de Salud de la Región del Biobío inició una indagatoria en contra de Audito Retamal en la que se señala que al margen de los salvoconductos, en su calidad de autoridad local, el cordón sanitario que rige en el lugar no contempla pernoctar en otro punto.

"Estamos investigando el caso, porque ninguna persona a nivel nacional puede ir a una segunda vivienda ya sea de descanso o veraneo (...), si él estuvo en otra vivienda obviamente se aplicarán las sanciones correspondientes", advirtió el seremi Héctor Muñoz.