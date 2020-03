Alcaldes de Aysén exigen cuarentena obligatoria para quienes ingresen a la región

Los alcaldes de las diez comunas de la Región de Aysén se reunieron este lunes con la intendenta Geoconda Navarrete tras conocer la confirmación del tercer caso positivo de Covid-19. En la instancia le exigieron a la máxima autoridad regional que implemente la cuarentena obligatoria por 14 días para toda persona que ingrese a la región.

"Dos de los tres casos son personas que vienen de afuera de la región de Aysén, por lo tanto, nos parece de suma importancia recoger lo que hemos propuesto: exigir que toda persona que ingrese a la región deba realizar una cuarentena. De esta manera prevemos que se disminuya la posibilidad y la probabilidad de que existan más contagiados", señaló tras la reunión el presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, Marcelo Santana, alcalde de Río Ibáñez.

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, hizo un llamado a todas las autoridades que estén a cargo de la crisis sanitaria: "Esta solicitud se fundamenta, principalmente, en que todos los casos que hemos tenido en la Región de Aysén son casos importados, es decir, casos que han llegado de otras partes del país y del mundo, y que han venido a traer el virus a nuestro territorio y eso, indudablemente, no lo vamos a seguir aceptando".

El pasado 24 de marzo, la intendenta anunció la implementación de la cuarentena obligatoria para todos los que ingresaran a la región por el aeropuerto de Balmaceda, pero hoy reconoció que esto excedía sus facultades.

"Debo decir, que esta intendente ha tomado todas las medidas posibles que la ley le faculta. No puedo tomar medidas que la ley no me faculte y eso ya incluso se ha hecho presente por la Contraloría a otras instancia de la administración del Estado", explicó Navarrete.

Protestas ciudadanas en la comuna de Aysén

Tras conocer el tercer caso positivo por coronavirus en la región de Aysén, que corresponde a un trabajador de una empresa constructora de Puerto Varas que realizaba obras en un centro de cultivo en la comuna de Aysén, los pobladores de Puerto Chacabuco decidieron tomarse la carretera para prohibir el tránsito de vehículos pertenecientes a la industria pesquera.

Pobladores de #PuertoChacabuco cortaron el tránsito de los vehículos de empresas pesqueras. Piden que autoridades cierren límites regionales de #Aysén @Cooperativa #CoperativaEnCasa pic.twitter.com/9yaYGBqRkr — javier verdejo (@javierverdejop) March 30, 2020

Los principales requerimientos eran que se restableciera la barrera sanitaria en el puerto, la que desde el sábado funcionaba sin personal de la Seremi de Salud, además de la reposición de la ambulancia.

"Se les dio plazo a las autoridades y creo que siempre han mirado a Puerto Chacabuco como el patio trasero de Aysén o de Coyhaique. No queremos aguantar más, la ambulancia del Cescof no está, tenemos abuelos acá postrados, tenemos niños con enfermedades pulmonares", indicó Diego Ojeda, vocero de la comunidad.

Este martes la toma de camino fue suspendida luego de que las autoridades regionales arrendaran una ambulancia para suplir la necesidad del Centro de Salud Comunitario Familiar de Puerto Chacabuco y además se reestableciera la barrera sanitaria la que se mantendrá por el tiempo que sea necesario.