Centro GAM cancela todas sus actividades hasta fines de marzo

⚠️ ATENCIÓN⚠️ Informamos a toda nuestra comunidad la cancelación de todas las funciones de teatro, danza y circo, así como talleres, conferencias, exposiciones y otras actividades en GAM desde hoy domingo 15 hasta el martes 31 de marzo inclusive. .Edificio GAM permanecerá cerrado en sus plazas y espacios públicos. BiblioGAM cerrada. . .🚩Para devolución de entradas, pueden escribirnos a info@gam.cl. .🚩Sobre la situación de las funciones del #CicloGAM10Años en otros teatros de Santiago, confirmamos lo siguiente para hoy: - Función "El Diccionario" en Mori Parque Arauco: cancelada. - Función "Radiotanda" en Teatro Finis Terrae: confirmada. - Función "Excesos" en Teatro La Memoria: hoy confirmada. . .Siguientes funciones canceladas. . 🚩Seguiremos evaluando todas las situaciones referentes al COVID-19 y tomando las medidas necesarias para el debido cuidado de nuestros públicos, artistas y trabajadores. . .Más información y conversación, en nuestras redes sociales GAM 😉 .Agradecemos su comprensión.

