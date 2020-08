Colegio de Profesores propone que ningún escolar repita de curso este año

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valoró el fondo del proyecto que permite que los estudiantes de Educación Básica y Media sean promovidos de forma automática a partir de su promedio de notas del 2019, que fue aprobado en general en la Comisión de Educación de la Cámara.

"En un año como este no podría haber, para peor en la normalidad en que estamos, castigo a los estudiantes. Muchos de los que no han podido seguir un buen ritmo de estudio no es por mala disposición, no es por flojera, en términos poco académicos, sino que porque están con problemas, no solo de conectividad, también están los estudiantes que sus familias están en condición social muy desmedrada y tienen que salir a trabajar, a buscar cómo se alimentan, cómo satisfacen sus necesidades básicas", explicó en Una Nueva Mañana.

Sin embargo, propuso algunos alcances sobre su eventual implementación, pues si bien "nos parece bien el concepto de que nadie debe repetir este año, salvo que la familia expresamente lo pida o el mismo estudiante", su idea es que en su avance en el Congreso, en el texto quede claro que "tampoco haya posibilidad de total desconexión de los estudiantes".

"Creemos que igual debe haber un reconocimiento al trabajo en base a estas evaluaciones más bien formativas. Que sea el Consejo de Profesores de cada establecimiento, que conoce su realidad, que lo defina", planteó Aguilar, en especial para descartar una posible "desmotivación en los estudiantes si se dijera 'todos pasan este año, se repiten las notas del 2019', y pudiera pasar que el enorme esfuerzo que está haciendo se pierda, porque hay un porcentaje importante de estudiantes que sí han trabajado".

Por otro lado, el dirigente volvió a descartar el retorno a clases presenciales en el corto plazo, tomando en cuenta también el 97 por ciento que lo rechazó de acuerdo al reciente sondeo del Magisterio.

"Creemos que es demasiado el riesgo en un país donde no tenemos controlada la pandemia todavía, lo dicen las propias cifras y las propias autoridades de salud, donde vuelve a haber crecimiento de contagios en muchos lugares, y donde además no están las condiciones en los colegios. Todas las condiciones que se han conversado, o las mismas que el propio Ministerio (de Educación) señala, en los colegios no se ha comenzado ni trabajo, ni están los recursos financieros para el distanciamiento", puntualizó.