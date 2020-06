El drama de un hombre que sobrevivió al Covid-19: Quedó endeudado y sin trabajo

Un hombre de 39 años, que pidió reserva de su identidad, vive un drama tras pasar de estar sano y con trabajo, a salir de un coma por Covid-19, enfrentar la cesantía y asumir a una deuda por 900 mil pesos generada en el Hospital Las Higueras, de Talcahuano, por ser tramo D en Fonasa.

"Estuve en la UCI, la UTI y después me pasaron a residencia en Hotel Terrano, y un día estaba en mi casa, recuperándome, me llaman del Hospital Las Higueras, de Recaudación, y me dicen que tengo una deuda, en ese instante me dijeron que era de 875 mil pesos", relató.

Su preocupación fue mayor debido a que el 21 de abril, cuando salió de la residencia sanitaria y se acabó su licencia, la misma jornada este guardia de seguridad, que reside en la comuna de Hualpén y está a cargo de su madre de 70 años y una hija de siete, recibió su carta de despido.

Él informó la situación y lo especial de su caso al recinto médico. "Lo tragicómico es que me vuelven a llamar y me dicen que la deuda total son 900 mil y fracción, y me dijeron desde Recaudación que tenían que volver a evaluarla y la aumentaron", indicó.

"Lo encuentro injusto porque al final esto es una enfermedad mortal, y que digan que uno tenga que pagarla, si al final uno no es que quiera contagiarse, porque se salva como en mi caso y sale endeudado con una cantidad de plata que al final sin trabajo, no sé cómo pagarla", agregó.

Cooperativa Regiones contactó al Servicio de Salud Talcahuano, desde donde confirmaron los antecedentes expuestos y que la deuda es lo que corresponde, sin embargo, quien cobra es Fonasa.

Desde el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), sin entregar una versión oficial al respecto, se limitaron a indicar que el caso será analizado para entregar una respuesta al paciente afectado.