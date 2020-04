El plan del Gobierno para la fabricación y reconversión de ventiladores mecánicos

El ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve, resaltó los avances que ha desarrollado el Gobierno en medidas para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, que en nuestro país ya ha dejado 4.815 casos confirmados y 37 muertos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, detalló que "como Ministerio de Ciencia estamos articulando diversos grupos (de científicos y expertos) que han puesto sus capacidades a disposición del país de manera muy generosa, y estamos trabajando en varios frentes".

Uno de ellos, aseguró, "es uno dedicado a la innovación que tiene que ver con aspectos más tecnológicos, como el tema de ventiladores mecánicos".

En ese marco, expuso que desde la cartera "estamos impulsando la fabricación de ventiladores a nivel nacional, y nuestro rol es establecer estándares únicos para que estos ventiladores tengan lineamientos y requerimiento técnicos de la más alta calidad".

Aquello sumado al plan del Gobierno para la "incorporación de nuevos ventiladores que vienen de nuevas compras", así como los que "se están reconvirtiendo de máquinas de anestesia: se han postergado muchas cirugías y esas máquinas se pueden reconvertir a ventiladores, hay un número importante, cerca de 500", además de que "se pueden también reconvertir ventiladores de niños para adultos que tengan un peso inferior a 50 kilos".

Asimismo, el Gobierno pidió a la FACh que vaya hasta China para buscar ventiladores donados por ese país.

Según el Ministerio de Salud, al menos a inicios de abril la red sanitaria del país disponía de aproximadamente 3.300 ventiladores mecánicos, entre adquisiciones y reconversiones.

Ministro @acouvecorrea señaló que para proteger a equipos médicos se evalúan "unidades de telemedicina para ampliar las capacidades que permitan supervisar más de un ventilador (...) Es necesario proteger a la primera línea, para que no los perdamos por contagio o cuarentena". — Ministerio de Ciencia (@min_ciencia) April 7, 2020

"A la cabeza" en capacidad de testeo en América Latina

Couve subrayó también que "hemos avanzado muchísimo en el mes que llevamos de esta pandemia en Chile" en materia de testeo PCR.

"Comenzamos con un solo laboratorio, el ISP, y hoy ya tenemos un red pública y privada de más de 40 laboratorios, muy distribuidos a lo largo de Chile, que está haciendo aproximadamente 3 mil test diarios", lo cual "nos posiciona en un muy buen nivel en Latinoamérica, como uno de los países que más test realiza".

Asimismo, esa capacidad "ha comenzado a expandirse" ya que, "a partir de laboratorios científicos, si implementamos la capacidad máxima, tenemos 1.400 más, y nos pone a la cabeza en América Latina".

"Tenemos ya laboratorios certificados en Antofagasta, Atacama, la Región Metropolitana, Biobío y Magallanes, algunos de ellos ya empezaron a funcionar y ahí se puso a disposición una comunidad que es especialista en biología molecular, bioquímica, en inmunología y virología", complementó.

El ministro de Ciencia afirmó, además, en cuanto a los plazos de los resultados de los exámenes, que "se están haciendo más estables, nos estamos acercando a tener un plazo de entrega de 24 horas más o menos".

Medidas de contención, "principal línea de defensa"

En tanto, sostuvo que "no existe una vacuna contra el coronavirus, y no vamos a tener una vacuna en los próximos 18 y 24 meses: es un proceso largo que tiene fases preclínicas, y luego tiene fases clínicas donde se tiene que probar que no perjudica la salud, que tiene una respuesta positiva y que es más efectiva que otros tratamientos".

Por ello, en la actualidad "nuestra principal línea de defensa son medidas de contención y aumento de capacidad de testeo, controlar cómo se dispersa (el contagio)".

En cuanto al rol que mantiene el Ministerio de Ciencia en los planes del Gobierno para afrontar la crisis, Couve resaltó que "estamos participando en la mayoría de las instancias donde se están tomando decisiones importantes": detalló que es parte de reuniones constantes con el Presidente Sebastián Piñera, así como en la mesa social, "una instancia tremendamente valiosa e importante" para enfrentar la pandemia "de manera unida".