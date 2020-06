Espacio Público pide claridad por nueva metodología para contar a los muertos por Covid-19

El presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, pidió claridad al Gobierno sobre la nueva metodología para contar a los fallecidos por la pandemia de Covid-19, asegurando en Cooperativa que "no se entiende" el criterio utilizado por la autoridad sanitaria.

En conversación con Hablando De, Pardow comentó lo anunciado por los ministros de Salud, Jaime Mañalich, y de Ciencias, Andrés Couve, quienes explicaron que desde ahora se cruzarán los datos de defunciones del Registro Civil con los certificados de exámenes PCR.

En medio de esta modificación, sólo se reportaron 19 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que se debió a un "desfase", según Mañalich.

"Lo que uno podía esperar para hoy era un número que estaba entre los 105 y 75 (fallecidos), ese era el rango esperable. Que se presente un número de 19 fallecidos, aún cuando se dé la explicación de que el Registro Civil lo va a actualizar más adelante, es un número que no tiene ninguna utilidad hoy. ¿De qué sirve hablar de 19 fallecidos hoy si no te permite cuantificar la dimensión del problema que estás tratando de enfrentar? En lo único que se gana comunicando los 19 fallecidos hoy es generar una disputa sin sentido respecto de la calidad de los datos", apuntó.

Incluso, sostuvo que "el problema más de fondo es que las vocerías de hoy del ministro de Ciencia y del ministro de Salud no están diciendo lo mismo, no son coincidentes (...) después de ver las dos vocerías, no entiendo cuál es el criterio que aplica la autoridad sanitaria para calificar a los muertos".

Pardow indicó que "lo que pareciera decir el ministro de Salud es que vamos a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, que es que además de las personas que tengan test positivo, se sumarán aquellas que tengan una causa de fallecimiento compatible y, además, por trazabilidad, hayan estado en contacto con una persona diagnosticada"; pero que "después habló el ministro de Ciencia y dijo otra cosa, dijo que se iban a aplicar solamente personas que tuvieran un test PCR positivo, salvo que tuvieran una causa clínica que lo descartaran. Eso es volver al criterio que teníamos antes en vez de acercarnos a las recomendaciones de la OMS".

"Hoy lo único que se ganó fue erosionar la confianza de la ciudadanía en las recomendaciones sanitarias y eso es algo que no nos podemos permitir a esta altura del partido", sentenció.