"Estamos obligados": DC y PS advierten importancia de alcanzar el acuerdo nacional con urgencia

El viernes oposición, oficialismo y Gobierno se reunieron para definir la hoja de ruta para lograr un acuerdo nacional, para lo cual el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se comprometió a materializarlo en un plazo de dos semanas.

¿Los ejes del acuerdo? Las fuerzas políticas trabajarán en tres ejes: la protección social, la reactivación económica y un marco fiscal por los efectos que está teniendo la crisis sanitaria en Chile.

En la primera reunión telemática participaron los presidentes de partido Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Mario Desbordes (RN), Hernán Larraín (Evópoli), Rodrigo Caramori (PRI), Fuad Chahín (DC), Álvaro Elizalde (PS), Heraldo Muñoz (PPD) y Catalina Pérez (RD).

Precisamente el presidente de la DC comentó a El Mercurio que "al menos en las palabras estamos totalmente de acuerdo en que aquí tenemos que actuar con sentido de urgencia y que el país requiere respuestas más contundentes".

"Esta buena disposición y el sentido de urgencia nos hace pensar que es posible que en estas dos semanas de plazo que nos fijamos podamos tener un buen paquete de medidas que realmente sean una respuesta adecuada", aseguró.

Chahín añadió que "estamos obligados a llegar a un acuerdo. Sinceramente, creo que no hay otra opción y que el Gobierno también está obligado a concordar un paquete de medidas que permitan enfrentar lo que hoy es una crisis humanitaria. Eso nos obliga a ponernos de acuerdo".

El timonel DC sostuvo que "hay legítimas dudas para tener desconfianza, pero sinceramente, cuando hay miles de trabajadores que arriesgan la vida para salvar la de otros, lo mínimo que podemos hacer los dirigentes políticos es arriesgar nuestro capital político e intentar un acuerdo".

El presidente del PS, Álvaro Elizalde, afirmó a La Tercera que "desde el primer día dijimos que teníamos toda la disposición de participar, porque entendemos que se está viviendo una emergencia de una magnitud enorme, y si no se actúa con celeridad, las consecuencias sociales van a ser dramáticas".

"No obstante -añadió-, obviamente lo hacemos con escepticismo, porque hasta ahora el gobierno no nos ha escuchado, pero ante un desafío como este, obviamente no podemos restarnos y esperamos contribuir. Y lo hemos dicho con claridad: la primera responsabilidad le corresponde al gobierno, porque la mayoría de las iniciativas requieren de su sola voluntad".

Elizalde además explicó que se necesita actuar con urgencia abordando los temas acordados en la reunión y no ampliarse, por ahora a materias más estructurales como la reforma a las pensiones.

Sobre el resultado de este posible acuerdo, Elizalde sostuvo que "da lo mismo quién gana políticamente con este diálogo, hay gente que se está muriendo. El PS es un partido con una tradición histórica de servicio a Chile, que tiene en su ADN la salud pública, con el ejemplo de Salvador Allende y Michelle Bachelet, y nuestra obligación es contribuir a una solución".

"Si finalmente un sector político que no es el nuestro saca dividendos de esto, qué importa si salvamos vidas y, más importante, si logramos salir de esta crisis tan profunda", puntualizó.