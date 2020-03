El ex ministro de Salud, Osvaldo Artaza analizó la forma en que Chile ha enfrentado el coronavirus Covid-19. Según el ex secretario de Estado, nuestro país ha enfrentado la emergencia "como es nuestra historia. Chile tiene una historia probada de éxito en enfrentamientos de los problemas de salud pública. Las medidas van a ser radicales en la medida que se vayan requiriendo. El llamado es a no entrar en pánico"

