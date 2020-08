Experto aclara las tres principales dudas sobre el Bono Clase Media

Gonzalo Polanco, abogado y director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, contestó en Una Nueva Mañana de Cooperativa a las principales dudas que han surgido en la ciudadanía durante el proceso de solicitud del Bono Clase Media, medida gubernamental que busca ir en ayuda de los trabajadores que han visto mermados sus ingresos a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

A lo largo de esta semana son miles las personas que han reportado inconvenientes y no han podido hacerse acreedoras del beneficio, una parte importante de ellas debido a problemas de operatividad del sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII), o a las propias interrogantes que desató el proceso.

Las principales preguntas que realizaron los auditores, a través de Cooperativa, al abogado Polanco y que éste respondió fueron las siguientes:

-¿Cuáles son los requisitos para postular al Bono Clase Media?

"Los requisitos son, fundamentalmente, dos: tener durante el año 2019 una renta o unos ingresos (promedio) que vayan en el rango entre 400 mil y los 2 millones de pesos, y haber podido demostrar que en el mes de julio de este año tuvo una baja del 30 por ciento, o superior, a la renta obtenida el año pasado".

"Si es que no puede acceder por alguna razón (al bono), tendría que verificar si es que se dieron y están debidamente informadas todas las boletas, o si puede acceder a alguno de los otros beneficios que contemplan estos planes de ayuda del Gobierno".

-¿Cómo se calcula el monto del bono a entregar?

"Se calcula en atención al promedio mensual de ingresos (...) Básicamente todo lo que yo recibí durante el año pasado, dividido por 12, independiente de que yo no haya trabajado todos los meses".

"Eso me da una cifra, entonces yo voy a una tabla -que está publicada en el sitio web del SII- y, por ejemplo, si a mí me dio un promedio mensual entre 1 millón 500 mil y 1 millón 600 mil pesos, voy a tener 400 mil pesos de bono. Por el contrario, si me dio 1 millón 800 mil pesos hasta los dos millones, recibo 100 mil pesos de bono".

"Entre menos promedio mensual tú tengas, más alto es el bono. Yo sé que la gente por simplicidad habla del 'bono de las 500 lucas', pero no es necesariamente un bono de 500 lucas".

-¿Puedo acceder al Bono Clase Media y al crédito blando anunciado por el Gobierno?

Los beneficios "no son excluyentes, pero sí tienen un aspecto donde hay incompatibilidad, es decir: si yo accedí al bono, puedo pedir solamente tres veces (meses) el préstamo".

"Si yo no accedí al bono, puedo pedirlo por cuatro veces... Ahí hay una especie de incompatibilidad, pero se podrían pedir ambos beneficios".