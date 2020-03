La ex subsecretaria de Salud Jeanette Vega y el infectólogo Miguel O'Ryan coincidieron en criticar la decisión del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de querer importar el medicamento cubano Interferón 2B para entregar a personas contagiadas por coronavirus. En Una Nueva Mañana, los expertos aseguraron que "una de las peores cosas que pueden pasar es crear falsas expectativas: hoy no hay ningún medicamento probado que sea efectivo" contra la enfermedad. Añadieron que "no sirve ese medicamento, no tiene estudios suficientemente avalados".

