Expertos cuestionan la pertinencia de avanzar en las "dosis de refuerzo"

En la última jornada el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que colocarán "dosis de refuerzo" de la vacuna contra el Covid-19, pero sin especificar qué grupo de la población será el primero en recibir esta inoculación, situación que va respaldada por un estudio que están realizando las autoridades.

Esto con base a los últimos resultados de efectividad de la vacunación en el país, la cual demostró una disminución de la misma respecto a la posibilidad de contagio y una caída en la cantidad de respuesta inmunitaria en ciertos grupos de la población. Por otra parte, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidieron una moratoria global a una tercera dosis de las vacunas.

Desde el organismo internacional, piden considerar aplazar la vacunación de los adolescentes en los "países ricos" para que haya suficientes para inmunizar al menos al 10 por ciento de la población de cada país del mundo y proteger a aquellos que están en mayor riesgo por la enfermedad. Sin embargo, ya hay países que confirmaron esta tercera dosis, como Israel, Alemania y, como confirmó este jueves, también lo hará Francia.

EXPERTOS CUESTIONAN DOSIS DE REFUERZO

En El Primer Café de Cooperativa, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich señaló que "privilegiemos la vacunación de los niños para alcanzar mayor protección y menos circulación del virus. Que puntualmente algunos adultos mayores o personas con enfermedades crónicas muy debilitantes puedan recibir una vacuna de refuerzo está bien, pero más que eso, meterse en una campaña generalizada de tercera dosis ahora, contra el consejo de la OMS, es algo imprudente y no justificado".

Además, acotó que es prioritario "vacunar a la mayor cantidad de gente posible para lograr una menor circulación del virus de las variantes que hemos tenido", entre ellos, a los rezagados, pero también recalcó que "el problema clave" son los niños y adolescentes, porque "en la medida que la infección va bajando en edad, se van afectando más".

La doctora y asesora de la OMS Jeannette Vega, en la misma línea, dijo que es fundamental asegurar que "el resto de la población que nos falta esté vacunada, y sobre todo los niños" para que puedan volver al colegio y también señaló que con los países vecinos llegar a un acuerdo en esta materia, porque "si nosotros vamos a tener la posibilidad de tener acceso a vacunas por sobre lo que necesitamos o retardar la dosis de refuerzo para apoyar efectivamente a los países vecinos".

Y, respecto a la "dosis de refuerzo", Vega indicó que "es una decisión compleja" y que "el conocimiento en esta pandemia la hemos ido generando en la práctica que en la teoría, es una pregunta que es muy importante que las autoridades nos indiquen exactamente la evidencia en la cual se basan" para vacunar nuevamente.

El secretario técnico del Colegio Médico, Cristóbal Cuadrado, sostuvo que una tercera dosis es una decisión que "hay que tomarse con mucha calma, que requiere de mayor análisis", por lo que cuestionó a las autoridades porque "a veces nos apresuramos a tomar decisiones con datos que yo creo que no se están interpretando de la manera adecuada", por lo que esta dosis debería ser para "alguien que no haya sido inoculado, y ahí debería estar el foco".

Además, lamentó que "hay muchos países del mundo que aún ni siquiera han podido terminar de vacunar a su personal sanitario y que en la medida que tengamos grandes grupos de la población del mundo sin inmunizar, la probabilidad de emergencia de nuevas variantes que signifiquen un riesgo, es sustantivo" y que en el contexto actual de escasez de vacunas "me parece que no es responsable del punto de vista de equidad global y tampoco es razonable del punto de vista sanitario".

Finalmente, para el doctor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile, "el riesgo principal está en los no vacunados", por lo que cuestiona si una tercera dosis actualmente donde hay una baja cantidad de la población mundial vacunada sea necesaria. "El tener reforzamiento en el futuro, eso va a ser algo que va a depender si se mantiene la pandemia, pero no sé que la amenaza del Delta sea la causa que nosotros tengamos que vacunar con una tercera dosis, y si hay que hacerlo, a mi juicio, tiene que ser para cortar la circulación viral y eso las vacunas más eficientes son las de RNA y no la de Sinovac".

Por su parte, la infectóloga de la Clínica Universidad de los Andes, Mabel Aylwin, dijo que "perfectamente se puede hacer una tercera dosis de Sinovac, por lógica tienes que partir con esa tercera dosis a aquellos que la necesiten, la gente joven y sana es muy probable que ni siquiera necesite una tercera dosis, no tiene ninguna contraindicación el ponérsela, si se tiene que partir por un grupo específico y tiene que ser el de mayor riesgo y es muy posible que cuando ya se termine con ese grupo, y según la disponibilidad de vacunas, ya vamos a estar en el próximo año vacunando haciendo la revacunación anual".