Harvey Weinstein dio positivo en test de coronavirus

Harvey Weinstein, condenado a cumplir 23 años de prisión por delitos sexuales tras un juicio en Nueva York, arrojó positivo a la prueba del coronavirus.

Apenas unos días después de ser transferido a la cárcel Wende Correctional Facility desde la Isla Rikers de Nueva York, el productor ganador del Oscar se encuentra ahora en aislamiento médico, confirma un funcionario a Deadline.

Según la política de que "no pueden comentar sobre el historial médico de un individuo", los representantes del Departamento de Correcciones del Estado de Nueva York no respondieron a la solicitud de confirmación directa.

"Nuestro equipo ... aún no ha escuchado algo así", dijo el jefe de relaciones públicas de Weinstein, Juda Engelmayer. "No puedo decirte lo que no sé", agregó el representante personal del productor.

De acuerdo con los medios locales, que citan a funcionarios familiarizados con el caso, el premiado productor se habría contagiado con el virus cuando ingresó al sistema penitenciario estatal el miércoles.