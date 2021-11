Incidentes tras protesta contra medidas anticovid en Bruselas

Con incidentes terminó una manifestación en Bruselas contra las restricciones que tomó Bélgica para frenar la pandemia por el alza de casos, en particular la obligación de portar un certificado de vacuanación para ingresar a lugares públicos.

La marcha, que aglutinó a cerca de 35.000 personas, fue autorizada por el ayuntamiento de la capital belga y partió a eso de las 13:30 hora local bajo el lema "Juntos por la Libertad".

La policía utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a algunos manifestantes y, según medios locales, algunas personas lanzaron fuegos artificiales contra los fuerzas policiales y vandalizaron algunos vehículos de los funcionarios.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a algunos participantes destrozando el mobiliario de algunas terrazas de bares y también montando barricadas, aunque por el momento no hay información sobre eventuales detenidos por los incidentes.

