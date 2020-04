La especialista en salud pública e inmunología, Catterina Ferreccio, integrante del comité asesor del Ministerio de Salud por el Covid-19, afirmó en El Diario de Cooperativa que ella no recomienda la entrega el carnet de alta, también conocido como "Carnet Covid". La profesional apuntó a que "es una cuestión política que no me queda claro", recomendando -de paso- la masividad de los test, incluso para contactos asintomáticos.

