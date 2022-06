La semana termina con más de 47 mil casos activos de Covid-19

Con la quinta ola de Covid-19 en alza, esta segunda semana de junio termina con 47.451 casos activos de la enfermedad y con una positividad a nivel nacional del 12,84 por ciento en las últimas 24 horas, informó este domingo el Ministerio de Salud.

En esta jornada se reportaron un total de 9.529 casos nuevos de Covid-19, tras la realización de 76.449 exámenes, entre PCR y test de antígeno.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 30 y 43 por ciento para la comparación de siete y 14 días, respectivamente, periodo en el que ninguna región disminuyó los casos.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Valparaíso, O'Higgins, Metropolitana, y Coquimbo.

En tanto, la Región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 19 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 58.095 en el país.

A la fecha, 152 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 97 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 284 camas críticas disponibles.

"SE DEBEN MANTENER LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN"

Respecto al aumento de virus estacionarios en menores de edad, la doctora Karen Apablaza, coordinadora de urgencia pediátrica de la Clínica de la Universidad de Los Andes, explicó que "no necesariamente pueden traer mayor gravedad estos virus por estos niños que no han estado expuestos en los últimos dos años, pero si los hace más vulnerables a contraer estos virus, no necesariamente mayor gravedad, pero si a tenerlos por primera vez y ser más fácil de expandirlo y contagiarse entre ellos".

"Es difícil diferenciar una gripe común de uno de estos virus, pero por lo general la gripe común tiene una resolución rápida, en dos o tres días ya va mejorando, por lo tanto, si al tercer día de evolución la cosa empeora o empieza con más dificultad respiratoria o comprometerse más, con más decaimiento o la fiebre persiste, uno debería pensar que puede ser uno de estos virus", señaló Apablaza.

Debido a esto, el infectólogo Michel Serri recomendó que "uno debe estar atento y mantener las medidas de precaución, las mismas que siempre hemos realizado para el Covid: el uso de mascarillas en espacios cerrados, el lavado de manos, el evitar aglomeraciones, y principalmente el ventilar es lo que nos podría permitir controlar los distintos virus respiratorios que están circulando en estos momentos".

"La oscilación térmica en nuestra capital es muy grande en estos momentos, durante la mañana como hace tanto frío, al momento en que empieza a mejorar un poco la temperatura hay que aprovechar de ventilar los espacios cerrados, como las casas, las habitaciones de los menores y los lugares con mayor aglomeración", enfatizó.