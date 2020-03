Las lecciones de una chilena en España que contrajo coronavirus

"Jimena", chilena residente en España y que contrajo el coronavirus, comentó las medidas que ha adoptado el Gobierno de Sebastián Piñera para hacer frente a la pandemia, advirtiendo que son insuficientes y llamó a la "responsabilidad individual".

En conversación con Lo Que Queda del Día, la mujer de 41 años contó que fue diagnosticada telefónicamente con el coronavirus el martes de la semana pasada y, para no alarmar a su familia en Chile, prefirió resguardar su nombre.

La chilena comparó la forma en que La Moneda y el Ministerio de Salud están afrontando la crisis, considerando la situación que se vive en España e Italia, países donde la pandemia llegó un par de semanas antes y ahora ya registran 1.043 y 4.032 muertes y más de 20 mil y 47 mil contagios, respectivamente.

"Estoy alarmada con las escasas medidas que está tomando el Minsal al respecto porque tienen el conocimiento de Italia, que es gravísimo, y de España, y creo que las medidas son absolutamente insuficientes", cuestionó.

A la vez, hizo un llamado a tomar "conciencia de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros en parar la pandemia; si hay que tomar nota, es que no se puede salir con el auto e irse a la playa, no se puede desvalijar los supermercados, una serie de cosas que no se podrían hacer y que veo que en Chile suceden y son nefastas".

"Por más que el Ministerio de Salud diga que el sistema es fantástico, sabemos que no es así; si un sistema como el español, uno de los mejores del mundo, está colapsado, no quiero imaginar la tragedia que va a ser (en Chile) si la gente de manera individual no toma conciencia de que esto es una pandemia y que afecta a los más débiles", planteó.

Por ello, instó a la "conciencia colectiva", algo que en España, recordó, no pasó hasta "el día uno del encierro", luego de que el gobierno central declarara estado de alarma el viernes pasado: "No pasó antes, tanto como quisiéramos; sino que cuando nos vimos todos en casa y empezamos a escuchar que la cosa era mucho más grave".

Seguimiento telefónico, paracetamol y aislamiento total

"Jimena" contó que fue diagnostica por teléfono, porque "no están haciendo examen excepto que estés grave", pero estando en cuarentena "te mandan un protocolo bastante estricto de aislamiento y te hacen seguimiento telefónico todos los días".

Con el paso de los días, contó, "me he comenzado a sentir algo mejor. El lunes tuve una recaída de fiebre, pero después ya me siento mejor. Sigo con seguimiento telefónico", en tanto que ha mantenido un tratamiento "con paracetamol, es lo que te dan para bajar la fiebre, y la alimentación, lo más sano que puedas".

Eso además de llevar un "aislamiento total, ojalá con baño propio, y usar mascarilla -solo en las personas contagiadas-".