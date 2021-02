Alfredo Labarca, doctor urgenciólogo de Help, comentó en Cooperativa la llegada de marzo y la vuelta del horario punta en el transporte público, situación que genera incertidumbre en la ciudadanía, debido al alza de los contagios Covid registrada en las últimas semanas (más de 4.000 casos diarios). Es por esto que el especialista advirtió que, pese al proceso de vacunación, siempre la mejor forma de prevenir el coronavirus es a través del autocuidado. Uno de los mayores dilemas de los días venideros es, para los padres, decidir si enviarán o no a sus hijos a clases presenciales. A este respecto, el doctor Labarca recomendó que la presencialidad sea para los niños y niñas que no viven con personas que estén dentro de los grupos más vulnerables al virus. "Si (los pequeños) pueden quedarse en la casa y existen factores de riesgo para las personas con las que convive, yo creo que debería ser decisión de cada familia" evitar las posibles complicaciones, indicó.

