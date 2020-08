El ministro de Salud, Enrique Paris, compareció este lunes en la comisión investigadora de la Cámara Baja sobre la gestión del Gobierno ante la pandemia de Covid-19. Entre otros asuntos, debía dar cuenta de las cifras de la campaña comunicacional del Minsal respecto a la pandemia, pero reconoció no tener el informe aún: por ello, manifestó una reprimenda a sus asesores por no haberle entregado el documento a tiempo. "El Ministerio navega como un portaaviones que tuviese un motor funcionando y el otro malo; conseguir información de repente me cuesta un poco y lo lamento", admitió Paris, pero resaltó que "hay una campaña comunicacional muy poderosa".

