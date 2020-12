Ministro Paris: "Si digo que no pasará nada o que viene una segunda ola, igual me criticarán"

El ministro de Salud, Enrique Paris, salió al paso de las críticas de órganos como el Colegio Médico y la Sochimi hacia la advertencia del Gobierno sobre un eventual rebrote "catastrófico", en paralelo a la reapertura del turismo y el comercio.

De hecho, en el Consejo Asesor también esperan detalles para hacer frente a la posibilidad que dio a conocer la autoridad sanitaria en Cooperativa, porque no les han compartido el detalle de estas proyecciones, ni del plan que se pretende elaborar.

"Aquí se ha querido decir por algunas comentaristas de que se insiste una vez más solo en los ventiladores; no es así", enfatizó el titular del Minsal, quien asegura que es fundamental "comunicar el riesgo a la población, establecer diagnósticos precoces, y potenciar el plan de testeo, trazabilidad y aislamiento".

"Son escenarios. Nosotros no podemos asegurar 100 por ciento que eso vaya a ocurrir", añadió.

En ese sentido, arremetió contra quienes suelen cuestionar sus declaraciones, afirmando que "si yo digo que no va a pasar nada, me van a criticar; si yo digo que va a venir una segunda ola, igual me van a criticar".

"Lo que yo quiero es que la población entienda que si no se cuida, puede llegar a producirse una segunda ola tan importante como la que estamos viendo en Europa", concluyó Paris.