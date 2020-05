Minsal anunció cinco nuevas cuarentenas y la extensión a la totalidad de la comuna Santiago

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que, por decisión del Presidente Sebastián Piñera, a partir de este martes a las 22:00 horas otras cinco comunas del país entrarán en cuarentena obligatoria.

Se trata de tres de la Región Metropolitana, Cerrillos, Quilicura y Recoleta, y las otras dos de la Región de Antofagasta: el radio urbano de la capital regional, la comuna de Antofagasta, y en Mejillones -desde hace semanas pedían medidas más estrictas-.

Asimismo, la cuarentena que rige actualmente en el sector norte de la comuna de Santiago -como referencia el eje Blanco Encalada-, se extenderá desde ese momento a la totalidad de la comuna.

Estas cuarentenas tendrán una duración de una semana, en principio, prorrogrables según el avance del coronavirus.

Jadue pide mayor fiscalización y apoyo a familias

Consultado por Cooperativa, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apuntó que "estamos en una buena situación para enfrentarnos a la cuarentena", pero, emplazó, se necesita "un mayor esfuerzo del Gobierno en ir a ayudar a las familia y a las medianas empresas para que de verdad se puedan quedar en la casa", además de exigir mayor fiscalización de las policías.

"Recoleta estuvo sirviendo a Santiago, Providencia e Independencia durante todas las semanas de su cuarentena, mientras las autoridades cuidaban a esas comunas y nos dejaban a nosotros sometidos a este peligro que teníamos y que se concretó. Un 1.200 por ciento aumentaron los casos durante cerca de tres semanas. Esto es responsabilidad del ministro y yo espero que entienda que su estrategia fracasó", expuso.

Las otras comunas en cuarentena

Desde el jueves ya están en confinamiento la comunas de Estación Central, y en parte de La Pintana, al norte de la calle Observatorio, y en San Ramón, al sur de Américo Vespucio; al igual que los radios urbanos de las comunas de Angol y Victoria, en la Región de La Araucanía.

Además, esa noche se extendió la medida sanitaria a la totalidad de la comuna de Independencia, donde sólo regía de manera parcial en el sector sur.

También se prorrogó, desde ese día, por otra semana la cuarentena en el sector poniente de Puente Alto, en el norte de Ñuñoa y en la totalidad de las comunas de El Bosque, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, la parte nororiente de San Bernardo, y en Punta Arenas, así como en el radio urbano de Arica.

Plan Retorno Seguro sigue, excepto en comunas en cuarentena

Pese al aumento de casos, Mañalich aseguró que el Plan Retorno Seguro sigue adelante en la Región Metropolitana, pero -matizó- "en la medida que una comuna esté en cuarentena eso no es posible".

"El retorno seguro a la normalidad tiene un énfasis que es el calificativo seguro. Como Gobierno debemos garantizar en la medida de lo posible que una persona que vuelva a trabajar lo haga con las medidas de seguridad que corresponde", explicó.

El titular de Salud añadió que realizarán un plan de exámenes de PCR en las comunas en cuarentena, para evitar que sigan avanzando los contagios.

"No tiene sentido hacer PCR en personas que no han tenido contacto estrecho o que no están enfermas con síntomas respiratorios, como nuestro comité asesor ha definido. Y es por ello que, efectivamente, en aquellos lugares que entren en cuarentena, donde hay un número relevante de casos, a sus contactos estrechos vamos a ir a buscar la presencia de este virus", afirmó