Municipal de Las Condes suspendió sus funciones y anunció transmisiones vía streaming

Sumándose a las medidas de seguiridad y distancia social para evitar los contagios de coronavirus, el municipio de Las Condes informó que hasta el 16 de abril próximo estarán suspendidas todas las funciones de su teatro municipal.

Además, detallaron que a partir del martes se podrá hacer reembolso de las entradas y el alcalde Joaquín Lavín informó que preparan transmisiones en vivo vía streaming de las obras suspendidas.

La información de las fechas de los streaming será entregada en los próximos días.

Hemos decidido suspender las funciones @tmlascondes. Aquí les explico los temas de devolución, etc. Como no tenemos fecha clara de apertura, daremos espectáculos vía Streaming para q puedan igualmente disfrutar de actividades culturales, no solo vecinos de Las Condes. pic.twitter.com/6sJWiMOBVT