Personas con antecedentes de trombosis pueden pedir refuerzo Pfizer o Sinovac

Tras el inicio de la vacunación de refuerzo a los adultos mayores que completaron la etapa regular con Sinovac, el ministro Enrique Paris indicó que las personas con antecedentes de enfermedades trombóticas pueden solicitar que su nueva dosis sea también CoronaVac o Pfizer, y no Astrazeneca, como se dispuso para la generalidad de público.

Dados los antecedentes muy marginales, numéricamente, de pacientes que sufrieron trombos luego de la aplicación de la vacuna Oxford-Astrazeneca, se abre esta posibilidad, indicó Paris.

Para los adultos mayores en esta situación, "lo que hay que hacer es pedirle al médico tratante que en una receta común y corriente, simple, por razones de que tuvo una trombosis o está tomando algún medicamento especial, (solicite) que esta persona debe colocarse otra vacuna: puede ser Pfizer, por ejemplo, o incluso Sinovac", dijo Paris.

En estas situaciones "no hay ningún problema", y se entregarán "todas las facilidades para que los adultos mayores puedan concurrir", señaló el ministro, enfatizando que, tras la primera etapa, el calendario de refuerzo "obviamente va a continuar".

"Nosotros hemos publicado para dos semanas y, de ahí en adelante el calendario se va a ir adaptando a las edades y a las fechas en las cuales recibieron su segunda dosis, así que hay que esperar con calma", aseguró el secretario de Estado.

PIÑERA REPRENDIÓ A LOS REZAGADOS, POR "PORFIADOS"

A primera hora de esta mañana, el Presidente Sebastián Piñera agradeció "el ejemplo que nos dan los adultos mayores, que iniciaron esta dosis de refuerzo", y la contrastó con la actitud de los rezagados, a quienes catalogó como "porfiados".

"Nos quedan 1 millón 800 mil rezagados, y yo les quiero decir, de una vez por todas: ¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que, al no vacunarse, no solamente ponen en riesgo su vida, sino que ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor de ustedes; sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros de trabajo?", criticó el Mandatario.

QUÉ HACER CON QUIENES ESTÁN REACIOS

En opinión del infectólogo de la Usach Ignacio Silva, la mejor manera de abordar este fenómeno es mediante la "comunicación de riesgo", que "ojalá no (sea) liderada por la autoridad sanitaria, sino que por otras personas que pudieran tener una mayor credibilidad" en quienes están reacios.

También sugirió "acercar la vacuna; poner puntos de vacunación en lugares que frecuentan los jóvenes, como restaurantes, pubs o plazas; llevar los puntos de vacunación a las estaciones de Metro, a lugares donde la gente que no tiene tiempo para ir a vacunarse y sea más fácil hacerlo; ampliar los horarios, que sean en un horario vespertino y los fines de semana y festivos, que es algo que se ha ido trabajando y mejorando también".