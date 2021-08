El Presidente Sebastián Piñera dio el vamos, este miércoles, a la vacunación con dosis de refuerzo de los adultos mayores de 86 años y más: "El 82 por ciento de nuestros compatriotas ya están protegidos con dos dosis frente a esta pandemia del coronavirus, pero nos quedan 1 millón 800 mil rezagados, y yo les quiero decir, de una vez por todas: ¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que, al no vacunarse, no solamente ponen en riesgo su vida, sino que ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor de ustedes; sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros de trabajo?", dijo el Mandatario, que contrastó esta actitud con "el ejemplo que nos dan los adultos mayores, que iniciaron esta dosis de refuerzo". "Como Presidente de Chile me siento orgulloso de los hombres y mujeres de la tercera edad que nos dan todos los días un ejemplo de alegría, de vida, de fe, de esperanza... Ojalá los jóvenes tuviéramos la misma alegría y la misma fuerza", bromeó el Jefe de Estado, de 71 años.

