Piñera y ex autoridades del Minsal sobreseídas en caso por fraude en residencias sanitarias

El Juzgado de Viña del Mar acogió la solicitud Fiscalía y sobreseyó la investigación que la Unidad Anticorrupción realizaba en torno a los presuntos delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias en el marco de las contrataciones de hoteles por parte del Estado para ser ocupadas como residencias sanitarias.

La indagatoria se abrió a partir de una querella interpuesta por la ONG Comisión de los Derechos Humanos de Chile en contra del ex Presidente Sebastián Piñera; los ex ministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris; y el ex subsecretario Arturo Zúñiga.

La acción judicial buscaba revisar las contrataciones de diversos hoteles en distintos puntos del país, teniendo competencia el Juzgado de Viña del Mar, comuna donde se ubican los hoteles O'Higgins y Gala.

El fiscal anticorrupción Patricio Toro señaló que "a partir de diversas diligencias desarrolladas durante el periodo indagatorio se concluyó que no existía la comisión de algún delito de los que formaban parte de la querella".

"Esto a partir de diligencias encargadas a la Brigada de Delitos Económicos y por antecedentes aportados por autoridades del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota y por la Contraloría", sostuvo el persecutor.

Agregó que "se pudo establecer que dichos contratos fueron celebrados en un contexto de emergencia sanitaria y atendida la urgencia de sumar al sector privado a la tarea de atención de pacientes, por tanto era aplicable una normativa de excepción. Esto permitió incorporar cláusulas como las de costo operativo fijo, que eran las cuestionadas en la querella".

"Eran costos que estaban permitidos por el contexto estimando desde ese punto de vista que no existía delito. Además se estableció, a través de información de la Contraloría, que no intervinieron las ex autoridades referidas en la definición de contratos que eran resorte de los servicios de salud", cerró el fiscal Toro.

No obstante, el Ministerio Público de Viña del Mar continúa investigando delitos de fraude al fisco cometidos presuntamente por los dueños del Hotel Queen Royal, donde existen dos personas formalizadas a partir de una querella interpuesta por el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota.