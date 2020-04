En medio de la emergencia por el coronavirus, la tostaduría de café de especialidad We Are Four -la más grande de Chile- decidió que el 15 por ciento de todas las ventas online irán destinadas a ayuda directa a más de 30 cafeterías que hoy están cerradas y también a baristas que han perdido su fuente laboral. Diego Abarca -ingeniero civil eléctrico-, uno de los padres de la marca, entregó a Cooperativa en Ruta detalles de la iniciativa.

