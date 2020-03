El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, conversó con Cooperativa y defendió la medida tomada por la Dirección del Trabajo, que dictaminó que un empleador no está obligado a pagar la remuneración de un trabajador que no está prestando servicio, pero tampoco ser despedido. Arab explicó que el organismo sólo interpretó la ley y que "la solución es política y no es jurídica (...) pero el dictamen lo que hace es reiterar la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo de los últimos 25 años".

