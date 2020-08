Subsidio de arriendo: Ya no se necesita Registro Social de Hogares para postular

El Presidente Sebastián Piñera confirmó este martes que ya no será necesario tener un Registro Social de Hogares (RSH) para poder acceder al subsidio de arriendo, que forma parte del plan de ayuda para la clase media anunciado por el Gobierno.

El Ejecutivo flexibilizó los requisitos para esta iniciativa, que entrega hasta 250 mil pesos para arriendos de hasta 600 mil pesos, y en la que hasta el momento se han inscrito 40 mil personas, cifra lejana a los 100 mil que espera el Gobierno.

Piñera planteó que "¿Qué se requiere para poder acceder a este subsidio? Haber perdido el empleo o haber tenido pérdidas de ingreso. En segundo lugar no ser propietario de una vivienda y en tercer lugar tener ingreso por debajo de dos millones de pesos".

"Ahora, no se requiere el Registro Social de Hogares, que para muchas familias era una dificultad. ¿Por qué eliminamos este requisito? Por dos razones, primero, porque muchas familias no tienen Registro Social de Hogares, pero segundo, porque muchas familias tienen hoy día una situación que no es la que tenían o que estaba reflejada en su Registro Social de Hogares, debido a esta pandemia, la recesión y el coronavirus", dijo.

El proceso liderado por el Ministerio de Vivienda se extenderá hasta el 24 de agosto.