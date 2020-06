The Washington Post: El Gobierno chileno fue demasiado confiado ante la pandemia

Un reportaje del diario estadounidense The Washington Post calificó al Gobierno de Chile de haber sido "demasiado confiado" frente a la pandemia de Covid-19 y planteó que su "caótica" estrategia de comunicación ha "socavado" su respuesta durante la crisis.

En el artículo, escrito por el corresponsal John Bartlett, la epidemióloga integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, Ximena Aguilera, reconoció que las autoridades perdieron una "oportunidad temprana" de frenar el avance del coronavirus.

"El Gobierno perdió una oportunidad temprana cuando no hicieron lo suficiente para rastrear el contagio o aislar a los viajeros que regresaban en los suburbios más ricos del noreste, y luego relajaron los bloqueos demasiado rápido", dijo Aguilera al Post.

"La apuesta era que podrían detener la propagación temprana del virus, pero la estrategia se centró desproporcionadamente en la atención hospitalaria, cuando el aspecto social es igual de importante", añadió la profesional.

