Trabajadora de la atención primaria de salud en El Tabo murió por Covid

La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) informó este jueves el fallecimiento, por Covid-19, de Iris Abarca Cerda, una técnico paramédico de la comuna de El Tabo.

El gremio señaló que "lamenta profundamente" el deceso de Abarca, que "a sus 60 años no pudo resistir una falla multisistémica producto del Covid-19, dejando a su familia y compañeros de trabajo sumidos en una profunda tristeza por su partida".

La trabajadora fue internada el 24 de noviembre en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, pero su estado empeoró rápidamente, por lo que tres días después fue trasladada al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

La @ConfusamChile confirma el fallecimiento de Iris Abarca Cerda, TENS de la comuna de El Tabo, quien hoy, en la madrugada, falleció por Covid 19 dejando a sus seres queridos sumidos en la tristeza más profunda.https://t.co/3Oucjp4RVd — Confusam Chile (@ConfusamChile) December 16, 2021

"Iris fue siempre la mejor profesional, con 34 años dedicados a la salud municipal... Una gran colega y mejor amiga; la extrañaremos siempre. Deja un vacío enorme en nuestro equipo por su hermosa forma de ser", comentó Patricia Acevedo, dirigenta de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de El Tabo.

"UNA VIDA ENTERA DEDICADA A LA SALUD"

Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, resaltó que Iris Abarca es la primera trabajadora de la atención primaria que fallece por Covid en varios meses.

"Fue una trabajadora ejemplar, con una vida entera dedicada a la salud municipal. Su muerte nos lleva nuevamente a los momentos más oscuros de esta crisis, que ya nos arrebató a 27 de nuestros compañeros y compañeras de la Atención Primaria", señaló la dirigente.

"No queremos pensar que otros y otras sigan partiendo. Nuestro llamado es a no relajar las medidas de autocuidado, y al Gobierno es a que destine más recursos a fortalecer la vacunación para quienes aún no pueden acceder", finalizó Flores.