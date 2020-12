Turismo en La Araucanía tras el eclipse: "Hubo un sin control y ahora hay que esperar las consecuencias"

Pese a ser uno de los epicentros de la crisis del Covid-19 en Chile durante las últimas semanas, se estima que al menos 70.000 turistas llegaron a la Región de La Araucanía para observar el eclipse solar que este lunes se pudo apreciar en su totalidad desde ese punto.

Jessica Fernández, vocera de los gremios del comercio y turismo del Corredor Lacustre, agrupación que por varias semanas emplazó a las autoridades a imponer medidas que evitasen el contagio durante la recepción de visitantes, y así poder trabajar en verano, advirtió su preocupación por los posibles efectos de las aglomeraciones en el marco de la pandemia.

"Fue un eclipse muy 'sui generis', con un día de lluvia. Yo creo que el alto cielo ayudó muchísimo a que no hubiera grandes aglomeraciones, pero las hubo, y hoy es un compás de espera ver qué va a ocurrir a una o dos semanas con los contagios", dijo Fernández.

"Sabemos que los controles no fueron exhaustivos, no hubo la cantidad de personal que debió haber habido, hubo horario de oficina. Todo eso no fue lo que hubiéramos querido como control... Hubo un sin control y ahora hay que esperar las consecuencias", aseveró la dirigente gremial.

El intendente de La Araucanía, Víctor Manolli, informó que hubo 113.855 fiscalizaciones entre el jueves y el domingo, a lo que su suman 257 sumarios sanitarios y 927 vehículos devueltos por no tener la documentación necesaria para ingresar a la Zona Lacustre.