Virólogo: El coronavirus dejará de mutar, pero no sabemos cuándo; estamos en un laboratorio natural

El virólogo Ricardo Soto Rifo, académico de la Universidad de Chile, explicó que el mundo actualmente es un "laboratorio natural" para el coronavirus SARS-CoV-2 y que en ese contexto es "esperable" que vaya teniendo cambios, pero afirmó que en "algún momento" dejará de mutar, aunque por ahora no es posible determinar cuándo.

Así lo planteó el académico del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina del plantel público, en conversación con Lo Que Queda del Día.

"Sabemos que el virus en algún momento va a dejar de mutar, no puede mutar de manera infinita, porque finalmente los cambios que el virus hace en algún momento van a afectar su expuslión", afirmó, no obstante, "lleva circulando en los humanos poco más de un año, entonces todavía no ha habido un proceso de 'adaptación' entre el virus y el humano".

Por ello, aunque "tenemos que considerar que hemos tenido vacunas en tiempo récord, que han tenido efecto en disminuir los casos graves y la muerte, y esperemos que en el futuro salgan más medidas que permitan ir controlando la pandemia", dijo tratar de "pensar en un tiempo determinado (en que dejará de mutar) es difícil, porque en este momento estamos viviendo en un laboratorio natural, y lo que vamos sasbiendo sobre el virus y la respuesta de los seres humanos es todo nuevo", sostuvo.

Con todo, detalló que "es esperable" que cuando hay un virus nuevo y su presencia se va extendiendo, éste vaya presentando cambios "asociados a nuevas características, como incremento en su transmisibilidad, y ahora que el virus se enfrenta a una respuesta inmune se ha visto que el virus ha adquirido mutaciones que le permiten escapar a esa respuesta".

"ALTAMENTE PROBABLE QUE LLEGUE LA VARIANTE DELTA"

En cuanto a la variante Delta, detecta por primera vez en la India, remarcó que "es más transmisible que la variante Alpha (identificada en el Reino Unido), que ya era más transmisible que el linaje original".

¿Puede aparecer en nuestro país? "Estamos en un mundo globalizado y es sumamente difícil que la variante Delta no llegue a Chile, sobre todo si ya fue detectada en países vecinos. Es altamente probable que llegue, y con esa información tenemos que estar preparados", respondió el experto.

Ante esa eventualidad, se debe "seguir promoviendo las medidas de protección, la vacunación y que la gente entienda que la vacuna debe ir acompañada de otras medidas sanitarias", porque -expuso- "las vacunas fueron diseñadas para prevenir la enfermedad grave y la muerte, y siguen cumpliendo ese rol, (pero) todavía no hay vacuna que evite el contagio y la transmisión, y por eso todas las autoridades pertinentes han dicho que la vacuna por sí sola no funciona".

En ese marco, en Chile "el problema es que no hemos sido capaces de controlar la transmisión, hemos tenido cuarentena que no son efectiva porque no reducen la movilidad de la forma necesaria (...) por eso es sumamente importante que entremos a usar estrategias que permitan disminuir la transmisión", concluyó.