El virólogo Felipe Valiente planteó en Cooperativa que Chile debe cerrar las fronteras aéreas con todos los países y no solo con el Reino Unido, donde se detectó una nueva mutación del coronavirus SARS-CoV-2. "La variante está dando vuelta en el mundo; si salió del Reino Unido ya se distribuyó por todos lados", apuntó. De todos modos, aclaró que no hay que alarmarse aún, ya que "los datos todavía no nos dicen si esta variante genera más daño", pese a que es más infectiva.

