Muerte por gripe aviar: "Hay varios virus que podrían causar problemas", señala experto

El doctor en Veterinaria Víctor Neira explicó en Cooperativa que en el mundo existen "varios virus" de influenza aviar que podrían provocar problemas sanitarios en el futuro, pero aclaró que estos aún no son capaces de transmitirse entre humanos.

La alarma volvió a encenderse luego de que la Organización Mundial de la Salud reportó en la víspera la primera muerte humana por gripe aviar AH5N2 en el mundo: un hombre de 59 años que falleció el 24 de abril en México, y se desconoce la fuente de la exposición al virus, reportado en aves de corral.

Neira puntualizó en Lo Que Queda del Día que "es importante recalcar que este caso afectó a una persona que tenía bastantes comorbilidades, que estaba hospitalizada incluso antes de que la enfermedad lo atacara, por lo tanto, no era una persona sana y fallece asociada a este cuadro de influenza".

Asimismo, precisó que "el que circula en el mundo no es el H5N2, sino el H5N1, de alta patogenicidad", este último afectó a miles de animales el año pasado en Chile.

El H5N1 "es un virus que está distribuido globalmente, pero afortunadamente este año, a nivel nacional, no ha habido detecciones, por lo menos reportadas por el SAG, por lo tanto hablamos de que hay un silencio epidemiológico de este virus, no estamos observando casos como el año pasado", resaltó. No obstante, "es un virus que sí está causando brotes recurrentes a nivel mundial, sobre todo en el sector industrial".

Por su parte, "el H5N2 ya había sido reportado en México, estaba causando brotes con bajo daño a las aves de corral, pero igualmente diseminándose y con casos de alta patogenicidad, que causa mortalidad masiva en éstas. Entonces es un virus que hay que tomar en cuenta y estar observando".

El también académico de la U. de Chile apuntó que "siempre se teoriza que una nueva pandemia podría ser causada por un virus de influenza aviar, de los que hay muchísimos, hay gran variabilidad, algunos de baja y otros de alta patogenicidad", y que "en el mundo de la influenza hay varios virus que podrían ir acechando y causar en el futuro algún problema".

Sin embargo, considerando el antecedente de que "esta persona que fallece tenía muchos contactos directos y todos ellos han sido negativos a la presencia del virus", relevó que aquello "ratifica que alguien puede enfermarse de un virus de influenza aviar, lo que es bastante raro, pero la transmisión entre humanos no es factible; ese es un paso que estos virus no han sido capaces de hacer".