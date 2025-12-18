Qué es y qué riesgos tiene la "supergripe" H3N2, en la mira del Minsal

Las autoridades de salud anunciaron un plan integral de vigilancia y diagnóstico ante la eventual llegada a Chile de la influenza A (H3N2) subclado K, una nueva variante de la gripe calificada internacionalmente como "supergripe" debido a su capacidad para adelantarse a los brotes habituales.

El virus ya ha sido detectado en 34 naciones, y su reciente aparición en países vecinos como Perú y Brasil ha motivado al Ministerio de Salud (Minsal) a activar una alerta temprana con monitoreo permanente, vigilancia genómica a través del Instituto de Salud Pública (ISP) y comunicación de riesgo para viajeros.

En cuanto a la sintomatología, esta variante no presenta cambios significativos respecto a la influenza tradicional: fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos y secreción nasal son los signos más comunes.

Expertos como el infectólogo Ignacio Silva, profesor de la Universidad de Santiago, advierten que en el hemisferio norte se ha observado un inicio prematuro de los contagios y una mayor gravedad en personas de edad avanzada.

"Lo que se está viendo en el hemisferio norte, en particular en algunos países europeos, es un adelantamiento en la fecha de inicio del ascenso de los casos de infecciones respiratorias", señaló el especialista.

El docente indicó que, en Chile, "lo que podríamos ver es una disminución en la respuesta inmune tanto de las personas como de la vacuna a esta variante de influenza que circula, pero bajo ninguna circunstancia estaríamos en una situación de vulnerabilidad como la que vivimos para la pandemia del Covid-19".

"Es posible —añadió Silva— que con esta variante que circula pueda haber más contagios, pero hasta ahora no hay evidencia que indique que la vacuna pierde su efectividad para disminuir la probabilidad de enfermar brevemente hospitalizarse y morir por influenza".

"Una situación de alerta y ocupación; no de alarma"



Desde el Ejecutivo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que "no corresponde a un virus nuevo, sino que es una modificación de un virus que ya circula y que tiene alguna complejidad en que se pueda adelantar el brote o ser de mayor medida, pero para lo cual existen herramientas. Esta es una enfermedad en que la vacuna sirve para reducir las hospitalizaciones y las muertes".

"Es una situación de alerta y de ocupación, pero no de alarma", precisó la secretaria de Estado, quien anunció que la campaña de vacunación de invierno para 2026 se adelantará al 1 de marzo, o incluso a finales de febrero, con el objetivo de inmunizar a cerca de ocho millones de personas antes del inicio de la temporada más crítica.

"Afortunadamente, la formulación de la vacuna que viene para el hemisferio sur para la temporada 2026 tiene una cepa que es bastante similar a la que está circulando", destacó Aguilera.

Los grupos de riesgo definidos para esta campaña gratuita incluyen a adultos mayores, niños menores de dos años, embarazadas, personas con obesidad y pacientes con enfermedades crónicas.

El plan del Gobierno también contempla el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia hospitalaria y el reforzamiento del stock de antivirales. Además, se está evaluando repetir la estrategia de adelantar las vacaciones de invierno escolares, tal como se realizó este año, para evitar el colapso de la red asistencial durante el peak de circulación viral.

La vigilancia epidemiológica se ha intensificado especialmente en las fronteras del norte, dado el flujo constante de personas entre Arica y Tacna.

Lávate las manos

La doctora Claudia Cortés, infectóloga y profesora titular de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, señaló que "el virus de la influenza muta muchísimo (...). Esta es una nueva mutación, pero es el mismo virus que conocemos siempre, solo que es una variedad diferente".

"La vacuna que nos pusimos en marzo no trae esta nueva combinación, pero sí estará en la que nos vamos a poner en marzo que viene. La novedad en esta mutación, sin embargo, es que es muy contagiosa, aunque no es particularmente grave", afirmó Cortés.

"Las alertas que da la OMS y la Organización Panamericana de la Salud llaman a los gobiernos a prepararse para comprar y distribuir las vacunas", desdramatizó la experta. "Eso está en curso, el Minsal hizo un comunicado al respecto y, en general, lo hacemos bastante bien. No es que la situación sea exagerada", añadió.

Respecto a las medidas de prevención, la infectóloga enfatizó que "son siempre las mismas: el lavado de manos es fundamental. La principal vía de transmisión es lo que se llama 'mano cortada', que es cuando me toco al cara, la nariz, me sueno y después tomo una manilla o la baranda del metro y, alguien que viene atrás, la agarra y se contagia".