Niña sufrió la perforación de su garganta al tragar una pila de reloj

Una menor sufrió la perforación de su garganta después de tragar una batería de litio, lo que pudo haberle provocado la muerte en Yorkshire, Inglaterra.

Elsie-Rose Duffy padecía dolores estomacales durante meses, motivo por el cual era llevada constantemente al médico.

Ante las complicaciones de su situación, la madre de la joven decidió solicitar una consulta en el Hospital de Sheffield, según publicó Daily Mail.

Los médicos a través de una radiografía encontraron una pequeña batería alojada en su garganta, que al mezclarse con la saliva produjo un ácido que provocó serios daños en su organismo y la perforación de la piel.

"Los cirujanos me dijeron que sus posibilidades de supervivencia eran como caminar por una autopista sin ser atropellada por un automóvil o camión. No me lo podía creer", expresó la madre de Elsie-Rose, Kirsty Duffy.

"Me dijeron que le diera un último beso y, aunque estaba devastada y en estado de shock en ese momento, hice todo lo posible para ser fuerte por ella", agregó.

A pesar de la compleja situación, los profesionales - sin mayores problemas- lograron retirar el objeto del cuerpo de la menor. Ahora se encuentra en un tratamiento con alimentos blandos.

El pediatra especializado en gastroenterología de la Fundación NHS de Sheffield Children's Trust, Mike Thomson explicó que "las baterías de botón son increíblemente peligrosas y pueden causar lesiones graves a las pocas horas de que los niños pequeños las traguen".