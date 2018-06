Abuela mató con sus propias manos a lince que la atacó

Una abuela mató a un lince con sus propias manos, luego de sufrir un ataque en el camino de entrada a su casa, donde dormía su nieta. El hecho ocurrió en el condado de Hart, cerca de Atlanta, EE.UU.

"Mi primer pensamiento fue hoy no. Yo no voy a morir hoy", dijo Dede Phillips, de 46 años, luego de sobrevivir al ataque ocurrido el jueves, pero que recién se conoció este fin de semana.

Phillips caminó hacia afuera de su casa y se encontró a un lince que la miraba fijamente. Justo tenía su teléfono en sus manos, por lo que pudo captar al felino antes del incidente.

"Tan pronto como dio el primer paso, supe que tendría problemas. Cuando llegó al poste, saltó sobre mí. Lo agarré por los hombros y lo empujé hacia atrás", contó Phillips a Q13Fox.

El gato salvaje le mordió los dedos en ambas manos y la cortó y magulló por todo su cuerpo. Ella logró poner sus manos alrededor de la garganta del animal y nunca más lo soltó. "Lo estrangulé hasta matarlo", agregó.

Su mayor preocupación era que el animal no se metiera al hogar donde dormía su nieta de cinco años. "Era yo o el gato", agregó.

La joven abuela debe recibir una serie de vacunas para evitar que contraiga rabia. Un primo inició una campaña para recaudar dinero para gastos médicos: la primera ronda ya costó 10.000 dólares, unos 6,3 millones de pesos chilenos.

BOBCAT VS. GRANDMA: Dede Mealor Phillips told me her first thought when a wildcat attacked “Not today. I wasn’t dying today.” Her 5-year-old granddaughter was sleeping inside her home during the life-or-death struggle in her front yard. Her interview tonight at 11pm on @cbs46 pic.twitter.com/ARH2EC9FpZ