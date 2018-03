Castigo de una madre a su hijo divide a redes sociales

El castigo de una madre a su hijo ha dado la vuelta al mundo luego de viralizarse en Facebook, aunque también desató ciertas críticas e incluso amenazas en su contra.

Cierra Brittany Forney se molestó cuando su hijo de 13 años empezó a demostrar una actitud altanera y acomodada a cierto nivel económico, pues según su relato el niño se burlaba de compañeros de colegio que no vestían ropas de marca.

Por ello, decidió pasarle 20 dólares y obligarlo a comprar ropa usada para toda una semana. Con esa ropa, el menor debía atender nuevamente al colegio.

"Quiero enseñar a mis hijos que el dinero no lo es todo y que si tienes que degradar a otras personas por dónde compran, entonces tú también comprarás allí", dijo la estadounidense de 28 años.

Su lección fue aplaudida por miles de usuarios de Facebook, plataforma donde compartieron más de 200 mil veces su publicación.

Pero Forney también recibió críticas, de quienes creían innecesario exponer al niño en redes sociales, aunque la mujer aclaró que primero le pidió permiso a su hijo.

La situación incluso llevó a que algunos usuarios la amenazaran de muerte, según confesó a BBC. No obstante, se sorprendió positivamente con el apoyo: "No hice esto para castigarlo. Mi hijo aprendió una valiosa lección", declaró.

Este es el mensaje completo de la madre a su hijo:

"Últimamente, mi hijo de 13 años estaba actuado un poco ... agrandado. Actúa como si fuera demasiado bueno para comprar en Wal-Mart o hace comentarios sarcásticos sobre los chicos de la escuela que compran ropa de beneficencia. No tolero eso. Hoy, se llevó 20 dólares a un local de beneficencia para comprar ropa usada y usarla toda la semana en el colegio. Lo que sea que encuentre es lo que tendrá que ponerse. Él no está contento y derramó algunas lágrimas, pero creo firmemente que dentro de 15 años mirará hacia atrás y se reirá del día en que su mamá lo hizo comprar ropa usada. Quiero enseñar a mis hijos que el dinero no lo es todo y que si tienes que degradar a otras personas por dónde compran, entonces tú también comprarás allí".