Curioso "hombre pájaro" se robó la cámara en las noticias

Al periodista Miguel Acuña, de Canal 13, suelen ocurrirle situaciones curiosas en sus despachos. Este miércoles, en la previa del feriado del 21 de mayo fue a la Vega Central y fue recibido por un peculiar personaje.

Se escucharon unos ruidos de animales y apareció en pantalla. "Soy el hombre pájaro, Roberto Díaz Soto, soy de Lonquimay, Curacautín", dijo el hombre, quien se sacó la mascarilla, antes de que Acuña lo reconviniera y llamara a ponérsela de nuevo.

Luego del diálogo, el reportero en terreno no supo qué era. "Ahora está haciendo el sonido de una vaca o un toro, no logro identificar bien. Son los personajes que hay en La Vega, Ramón. Te juro que yo no los busco", le dijo Acuña a Ramón Ulloa.

El momento, captado por La Cuarta:

La escena completa: