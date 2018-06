El descarnado obituario con que dos hijos despidieron a su madre

Las viejas tradiciones ya no son lo que eran: si antes no había "muerto malo" y la memoria de los difuntos era respetada por sus deudos, el deceso de una mujer en EE.UU. llamó la atención por su cruel obituario.

La "sentida" despedida de los hijos de Kathleen Dehmlow, en el diario Redwood Falls Gazette de Springfield (Minnesota), se viralizó en EE.UU., ya que afirman que "ahora será juzgada" y que "el mundo será mejor sin ella".

La despedida de Gina y Jay empieza así: "Kathleen Dehmlow nació el 19 de marzo de 1938, hija de Joseph y Gertrude Schunk, en la ciudad de Wabasso (Minnesota, Estados Unidos)".

"En 1962 se embarazó del hermano de su esposo Lyle Dehmlow, y luego se trasladó a vivir al estado de California", detallan con pica los hijos. "Abandonó a sus hijos Gina y Jay, quienes debieron ser criados por sus abuelos, Josehp y Gertrude Schunk".

Para rematar, los hermanos escribieron: "Murió el pasado 31 de mayo en la ciudad de Springfield y ahora será juzgada. Su presencia no será extrañada por Gina y Jay, quienes entienden que el mundo será un mejor lugar sin ella".

El obituario superó los 66 mil Me Gusta y ha sido retuiteado más de 21 mil veces. Gina y Jay no fueron ubicados para que pudieran explicar lo que le hicieron a su difunta madre, que se fue a los 80 años.

El obituario:

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda