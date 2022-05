Ella tiene 77 años y él 24, se enamoraron en un funeral y ahora tienen OnlyFans

La historia de amor de Gary (24) y Almeda (77) es de lo más inusual. Además de sus 53 años de diferencia, la pareja se conoció durante el funeral de un hijo de la mujer, y a las dos semanas ya estaban comprometidos.

Ahora celebran su romance en Instagram y TikTok, mientras se defienden de los críticos, pues Gary es más joven que uno de los nietos de Almeda.

Los enamorados de Tennessee, EE.UU. aseguran que su vida sexual todavía es estupenda, según consigna Daily Mail. Seis años después de casarse, los tórtolos incluso venden contenido explícito en OnlyFans, donde suman más de 2.400 Me Gusta por parte de sus suscriptores.

"Estuve casada por 43 años y no pasaban muchas cosas de besitos y abrazos... no había romance. (Pero la relación con Gary) es un torbellino", reconoce la mujer.

Ella ha afirmado que apenas se conocieron supo que "él era el indicado", mientras que él, que antes estuvo con una mujer 60 años mayor, ahora describe a su esposa como su "alma gemela".

"Nunca me han atraído las mujeres más jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, siempre me gustaban las mayores. (Temía) cuando le dije a mi abuela, quien me crió, y no sabía cómo lo tomaría. Pero ella nos aceptó", contó Gary.