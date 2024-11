Hermoso gesto: Jóvenes se tatuaron para apoyar a su amigo con cáncer

Un grupo de jóvenes se hizo viral luego que decidieron hacerse el mismo tatuaje para apoyar a su amigo con cáncer.

El video fue compartido por Benjamín Álvarez, quien explicó que en la etapa inicial de su enfermedad decidió tatuarse una flor en su antebrazo derecho.

Fue entonces que sus amigos decidieron tomarse un momento para dedicarle unas palabras, antes de sorprenderlo con el tatuaje.

"Todos sabemos que no podemos compartir tu dolor, pero te podemos acompañar en el proceso. No podemos pelear contigo físicamente, pero vamos a estar contigo peleando con todas las energías. Te queremos mostrar algo que hicimos para estar contigo siempre", le aseguraron.

"¡Están locos!", fue la reacción del sorprendido joven al ver su tatuaje replicado, lo que provocó las risas de sus amigos.

Posteriormente, el joven aseguró que "me he dado cuenta de que donde más feliz he sido es con mis amigos. La sorpresa que me hicieron recientemente me dejó sin palabras. Quizás, si no fuera por mi enfermedad, no habría tenido la oportunidad de fortalecer este vínculo que ahora es tan importante para mí".

"El apoyo que me han dado ha sido un pilar fundamental para seguir adelante, especialmente en este último mes, cuando enfrenté la paraplejía. Quiero que sepan que los amo y los valoro profundamente. Gracias por siempre estar a mi lado", concluyó.

@wazaalvate_ Amistades Desde que comenzó esta nueva etapa de mi vida, marcada por tratamientos y cuidados intensivos para enfrentar el cáncer —que, aunque logré vencer una vez, volvió— he vivido más bajos que altos, tanto para mí como para mi familia más cercana. A pesar de todo, estos años me han enseñado a valorar y disfrutar los pequeños detalles, aquellos que me permiten sentirme lo más feliz y pleno posible. Me he dado cuenta de que donde más feliz he sido es con mis amigos. Desde noches llenas de juegos, conversaciones, risas, discusiones e incluso lágrimas, cada momento con ustedes ha sido un regalo inmenso. La sorpresa que me hicieron recientemente me dejó sin palabras. Por eso quise escribir estas líneas para expresar lo mucho que valoro la hermosa amistad que he conseguido y construido con ustedes. Quizás, si no fuera por mi enfermedad, no habría tenido la oportunidad de fortalecer este vínculo que ahora es tan importante para mí. El apoyo que me han dado ha sido un pilar fundamental para seguir adelante, especialmente en este último mes, cuando enfrenté la paraplejía. No tengo dudas de que algún día estaremos viejos, riendo juntos y disfrutando de la vida. Para mí, ese es uno de los mayores objetivos que tengo hoy en día. No quiero alargarme demasiado, pero quiero que sepan que los amo y los valoro profundamente. Gracias por siempre estar a mi lado. Con mucho cariño, Benja-wazal ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 Edit by @javiera.fc #fuckcancer #cancer #nevergiveup #fyp #motivation #rabdomiosarcoma #tatuajechileno #tattofriends #friends ♬ original sound - Benja Álvarez