Hombre en silla de ruedas rompió el récord más mareador del mundo

Un hombre en silla de ruedas batió el récord más mareador posible. Andy Waite entró al libro de Guinness al lograr el registro de más vueltas en su silla de ruedas eléctrica en Sidney, Australia.

Waite pulverizó el registro anterior, que era de 32, al girar 120 veces en 60 segundos, en el entretiempo de un partido de la liga de fútbol de ese país. El registro fue publicado este miércoles.

"Siempre tuve confianza de lograr el récord porque era de solo 32 y en mis prácticas superaba las 100 vueltas", comentó Waite, un fanático del deporte.

El registro:

Congratulations to sports fan Andy Waite spun around a dizzying 120 times when he successfully attempted the most power wheelchair spins in one minute during halftime at @wswanderersfc in Sydney, Australia 💫🦼 pic.twitter.com/P2hnebeWOS