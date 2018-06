Joven amenazó a su ex novio con un machete y lo obligó a tener sexo

Una mujer de 19 años fue detenida en Montana, EE.UU. y enfrenta varios cargos en su contra por amenazar a su ex novio con un machete y luego violarlo.

La joven estudiante, identificada como Samantha Mears, ingresó a la casa de su ex la noche del pasado viernes aprovechando que el sujeto había salido, según detallaron medios locales.

Cuando él regreso, se encontró a la mujer esperándolo en su pieza con un machete en la mano y escondida detrás de la puerta. Inmediatamente llamó a la policía.

Pero Mears fue más rápida y lo enfrentó llevando el arma a su cuello. Luego de amenazarlo, le pidió que se quitara la ropa y lo tiró a la cama.

Aún con el machete en la mano, ella se quitó su pantalón y forzó a su ex novio a tener sexo. Pese a que la víctima intentó empujarla y escapar, ella lo mordió en el brazo y lo obligó a seguir.

Después de tener sexo se pusieron a discutir, y la mujer respondió rasgando parte de su muralla y orinando sobre su cama. En medio de eso, el sujeto pretendió llamar a un amigo, pero realmente se comunicó con la policía para detenerla.

El ex novio presentó como evidencia las marcas de mordidas en su brazo y unas fotos que tomó con su celular de la mujer desnuda en su cama con el machete.

Gracias a eso ahora culpan a la mujer por cargos de agresión, asalto con arma, secuestro y daños.

Mears tuvo una relación de siete años con el sujeto y tras su quiebre acumula varios antecedentes policiales por agresiones en su contra.

