Joven diabética fue a recital, le quitaron una bebida y ganó un juicio

Kayla Hanna, de 20 años, fue a un show de los Red Hot Chili Peppers en Belfast en 2016 y los guardias de seguridad le quitaron el líquido que llevaba. Lo diferente del caso es que ella es diabética y necesitaba la gaseosa.

La joven británica sufre diabetes tipo 1 y siempre lleva una bebida Lucozade para controlar el nivel de azúcar en la sangre. Pese que mostró su paquete de insulina y su tatuaje de diabetes, los vigilantes no tuvieron consideración.

La noticia ahora es que la justicia de Irlanda del Norte condenó a la empresa Eventsec a pagarle 2.000 libras, unos 1,7 millones de pesos chilenos, por este caso de discriminación, según informa el sitio NME.

"Le dije a una de las guardias de seguridad de mi condición y le mostré mi tatuaje en mi muñeca que dice que soy diabética. Ella dijo 'cualquiera podría tener eso', por lo que le mostré mi pack de insulina", dijo la joven, que en ese entonces tenía 18 años.

"Ella le preguntó a otro guardia que insistió que tenían una política muy estricta y que no me dejarían ingresar con bebestibles al interior. Realmente espero que este caso no le vuelva a pasar a nadie que viva con diabetes", dijo Kayla a la BBC.

Belfast student Kayla Hanna, who has type 1 diabetes, has been awarded £2,000 by Belfast County Court after security personnel employed by Eventsec Ltd confiscated a bottle of Lucozade from her at a Red Hot Chili Peppers concert. Read the press release: https://t.co/W9PGAxVJm6 pic.twitter.com/nNJ62PSBBs